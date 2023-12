Igreja de São Nicolau em Santarém com parede danificada por um incêndio

A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Nicolau, em Santarém, vai receber um apoio financeiro de 2.685 euros por parte do município para ajudar a suportar as despesas de reparação de uma parede que ficou danificada na sequência de um incêndio. O subsídio da Câmara de Santarém vai permitir efectuar as obras necessárias na parede da Igreja de São Nicolau, onde se encontra um nicho com uma imagem, a qual sofreu danos significativos causados por um incêndio que ocorreu durante a noite no parque de estacionamento e nos contentores de resíduos sólidos que se encontravam contíguos ao monumento. O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, refere que “o património cultural de cariz religioso assume-se como marca identitária da história, costumes e tradições, pelo que é importante a sua preservação e conservação, como elementos valorizadores da cultural local”.