Anulado concurso para direcção do Agrupamento de Escolas de Benavente

Foi publicada em Diário da República a anulação do concurso para o cargo de director/a do Agrupamento de Escolas de Benavente. Concurso foi contestado pela docente Cristina Silva que agora viu ser-lhe dada razão pela Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

A Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEST) enviou para publicação em Diário da República, no dia 21 de Novembro, a anulação do concurso para director do Agrupamento de Escolas de Benavente. Recorde-se que, tal como O MIRANTE noticiou, a Direcção-Geral da Administração Escolar (DGAE) não aceitou que a professora Cristina Silva tivesse vencido o concurso por não ter o mestrado certificado pelo Conselho Cientifico e Pedagógico de Formação Contínua. A docente contestou e viu ser-lhe dada razão.

“Torna-se público que, por deliberação de maioria qualificada de 2/3 dos membros em efectividade de funções do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Benavente, em reunião que teve lugar a 12 de Outubro de 2023, foi anulado o procedimento concursal para director do referido Agrupamento de Escolas. Foram reconhecidos os fundamentos apresentados em sede de recurso de anterior deliberação, esta referente à exclusão de um dos candidatos ao cargo, conforme o decreto-lei”, Lê-se no DR.

A DGEST deverá enviar em breve para publicação em DR o aviso do novo procedimento concursal.