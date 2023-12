Campanha Sorriso Solidário para ajudar crianças de Sardoal

A campanha “Sorriso Solidário”, organizada pela Junta de Freguesia de Sardoal, tem como principal objectivo angariar brinquedos, livros e roupas para distribuir e espalhar sorrisos e felicidade nas crianças na época do Natal. “Ajude-nos a entregar sorrisos” é o lema desta iniciativa, sendo que qualquer pessoa pode entregar uma prenda. Segundo a autarquia, basta deixar a sua oferta no edifício da junta ou na Escola EB 2,3 Dra Maria Judite Serrão Andrade, no Sardoal. Pode deixar brinquedos, livros ou roupas nos dois pontos de recolha.

Os presentes são para os filhos, menores de idade, de quem reside na freguesia do Sardoal, e podem ser levantados a partir de 20 de Dezembro. Os brinquedos podem ser entregues até 19 de Dezembro. Para se inscrever pode telefonar para o 241 855 169 ou enviar email para j.freguesia.sardoal@sapo.pt com o nome e morada dos pais assim como o nome e idade dos filhos. “Se o número de brinquedos superar as nossas expectativas vamos entregar esses brinquedos ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, na sala de espera das crianças do Hospital de Abrantes”, refere a autarquia em comunicado.