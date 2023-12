Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém assinalou 38 anos

Consolidar a produção científica e a transmissão de conhecimentos à sociedade são os grandes desafios da Escola de Gestão e Tecnologia do Politécnico de Santarém.

A Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém (ESGTS) assinalou 38 anos de existência com uma sessão solene no dia 22 de Novembro no seu auditório. Na sessão foram entregues os prémios de mérito académico Maxdata de melhor aluno do curso de Informática a João Vinagre e de melhor aluno do Curso Técnico Superior Profissional em Tecnologia Web e Dispositivos Móveis a Rúben Alves.

Consolidar a produção científica e a transmissão de conhecimentos à sociedade são os grandes desafios da ESGTS, enunciou o seu director, Sérgio Cardoso, referindo que “quando renovamos a nossa oferta formativa, quando acolhemos sucessivas gerações que vamos graduar e entregar ao mercado de trabalho, estamos no cumprimento da nossa missão, mas fazêmo-lo, verdadeiramente, com renovada energia”.

Na sessão solene marcaram presença o vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, a vice-presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Sónia Seixas, a presidente da Assembleia da ESGTS, Ana Teresa Duarte, e a presidente da Associação de Estudantes, Beatriz Reis, que também discursaram. As comemorações contaram ainda com a participação da TAGES – Tuna Académica de Gestão de Santarém. A Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém é uma unidade orgânica do Politécnico de Santarém que conta com quase dois mil alunos nos cursos de licenciatura e de mestrado que disponibiliza.