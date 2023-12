Parque infantil da Quinta das Rosas foi requalificado

O parque infantil do Jardim das Rosas, em Torres Novas, foi alvo de obras de requalificação que representaram um investimento municipal de 9.883 euros (mais IVA). Os trabalhos, que já se encontram concluídos, incluíram a montagem de piso sintético de amortecimento no parque infantil, com vista a assegurar a manutenção e salvaguarda das condições de segurança para as crianças utilizadoras daquele espaço.

Segundo o município de Torres Novas, o novo pavimento, que está em conformidade com a legislação aplicável, é constituído pela espessura necessária de borracha para o amortecimento de impacto, de acordo com as normas de cada equipamento.