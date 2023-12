Rastreio do cancro da mama no concelho de Santarém

O rastreio do cancro da mama vai ter continuidade no concelho de Santarém graças a um serviço que conta com uma equipa técnica especializada na área e com tecnologia que melhora o diagnóstico do cancro da mama. As datas e locais da próxima campanha são os seguintes: de 27 de Novembro a 4 de Dezembro – Alcanede (junto aos Bombeiros Voluntários); 5 a 7 de Dezembro – Amiais de Baixo (junto à Casa do Povo); 11 a 14 de Dezembro – Pernes (junto aos Bombeiros Voluntários); 15 a 19 de Dezembro – Fonte em Tremês (junto à Ribacoop); 20 a 22 de Dezembro – S. Vicente Paúl (junto à Casa Convívio, no Jardim); 26 de Dezembro a 2 de Janeiro – Achete (Junta de Freguesia); 3 de Janeiro a 23 de Fevereiro – Santarém (junto ao Jardim da Liberdade).

A continuidade do rastreio foi anunciada pelo núcleo regional do sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria, segundo informação do município de Santarém.