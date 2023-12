Apoio de 25 mil euros ao Festival de Folclore Celestino Graça em Santarém

A 62ª edição do Festival Internacional de Folclore Celestino Graça, organizado pelo Grupo Académico de Danças Ribatejanas, recebeu apoio logístico e financeiro da Câmara de Santarém no valor de 25 mil euros. A decisão foi aprovada na última reunião do executivo camarário.

O evento decorreu de 6 a 10 de Setembro e contou com grupos da Costa Rica, Paraguai e Macedónia e de várias regiões de Portugal, envolvendo mais de 800 participantes. O programa do Festival Celestino Graça integra espectáculos de folclore, nacional e estrangeiro, gala de fado, salão de fotografia, artesanato, gastronomia, mostra de fandango e animação musical.

A primeira edição do Festival Internacional de Folclore Celestino Graça decorreu em 1959. Há 22 anos que ostenta o nome do seu fundador, Celestino Graça, e já contou com a participação de agrupamentos folclóricos de 50 países, oriundos de todos os continentes. Tem habitualmente apoio financeiro do município de Santarém.