VFX lança vídeo para sensibilizar para adopção responsável de animais

Para ajudar a promover a adopção responsável de animais de companhia, o canil de Vila Franca de Xira, também chamado de Centro de Recolha Oficial (CRO), localizado em Castanheira do Ribatejo, produziu um novo vídeo de sensibilização para a comunidade. A iniciativa é liderada pela Divisão de Alimentação e Veterinária da Câmara de Vila Franca de Xira. O objectivo primordial, segundo refere o município em comunicado, é sensibilizar e alertar a população para a relevância de uma adopção responsável, visando construir uma sociedade mais consciente e compassiva para com os animais de companhia.

O CRO também desenvolveu o “Guia do Adoptante Responsável”, um documento abrangente que acompanha todas as adopções e que fornece informações detalhadas sobre os deveres, obrigações, responsabilidades e direitos associados à adoção de animais de companhia. O CRO de Vila Franca de Xira também foi notícia em Julho ao inaugurar um investimento de 70 mil euros na criação de um novo gatil e parque de matilhas.