Dança Desportiva em São Vicente do Paúl recebe apoio

O Clube de Andebol São Vicentense vai receber um subsídio de mil euros do município de Santarém para ajudar a suportar os custos com a organização do 4º Troféu do Ribatejo de Dança Desportiva, que teve lugar a 26 de Novembro, no Pavilhão Ricardo Costa, em São Vicente do Paúl. O apoio camarário envolveu ainda a cedência das instalações da Casa do Campino, em Santarém, para refeições e apoio logístico ao evento.