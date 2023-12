Rui Marques Leitão premiado pela Federação Internacional de Teqball

Responsável pela secção de Teqball dos “Caixeiros” de Santarém, recebeu o Prémio de Mérito da FITEQ das mãos de Ronaldinho Gaúcho.

Rui Marques Leitão, responsável pela secção de Teqball dos “Caixeiros” de Santarém, recebeu o Prémio de Mérito da FITEQ - Fédération Internationale de Teqball no dia 3 de Dezembro. Segundo nota de imprensa da Federação Teqball Portugal, esta foi a primeira vez que a distinção foi atribuída na história do Teqball e da FITEQ, sendo o português, que é membro do conselho executivo da FITEQ, eleito em Dezembro de 2021, a primeira pessoa a receber o galardão.

O prémio foi entregue, por ocasião do campeonato do mundo, em Bangkok, na Tailândia. Rui Marques Leitão, 51 anos, atleta e dirigente e divulgador da modalidade, recebeu o prémio das mãos da antiga estrela de futebol do Barcelona e da selecção brasileira, Ronaldinho Gaúcho.

Rui Marques Leitão, que é um dos grandes impulsionadores da modalidade em Portugal, é uma referência do Teqball internacional pela sua paixão e dedicação à modalidade e pelo trabalho realizado em prol dos jogadores, sendo o português que mais provas nacionais e internacionais disputou até ao momento, ainda segundo a mesma nota.