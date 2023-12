Renova anuncia medidas para tornar mais acessível a nascente do rio Almonda

Então mas a Renova é dona da Água desde quando? Aquela fábrica naquele sítio fazia sentido há 100 anos, hoje é uma total aberração. A câmara municipal devia fazer uma desapropriação daquela fábrica, com um espaço alargado no tempo, talvez 30 ou 40 anos, de modo a desimpedir a entrada do rio sem prejudicar a Renova que apesar de ter a fábrica no sítio onde tem, tem também uma importância económica inquestionável para a região.

Flavio Eiras