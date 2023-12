Abertas candidaturas para bolsas de estudo na Chamusca e Pinheiro Grande

A União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande já abriu o prazo para a entrega de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo. Os destinatários são os alunos da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande que estejam a frequentar mestrados não integrados ou doutoramentos. A candidatura à “bolsa de estudo” deve ser solicitada através de requerimento próprio, que está disponível no site oficial ou pode ser adquirido na sede da junta, na Chamusca, ou na delegação do Pinheiro Grande. A candidatura pode ser realizada até 31 de Dezembro.

O número de bolsas de estudo a conceder em cada ano lectivo, bem como o montante de cada uma, será estabelecido anualmente pela união das freguesias após conhecimento do número de alunos que delas poderão vir a beneficiar.