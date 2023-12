Alcanena realiza a primeira edição de “Natal na aldeia”

A primeira edição da iniciativa “Natal na aldeia” realiza-se, na aldeia de Espinheiro, entre os dias 16 e 28 de Dezembro. O evento pretende promover o associativismo local, destacando as tradições, memórias e costumes da comunidade. A abertura está agendada para as 15h00 do dia 16 de Dezembro. Durante o evento vai ser possível encontrar um mercado pelas ruas da aldeia, várias mostras de artesanato e gastronomia, além de animação musical e cultural, dinamizadas por grupos e artistas do concelho. A iniciativa é realizada pelo município de Alcanena com a colaboração da União das Freguesias de Malhou, Louriceira e Espinheiro.