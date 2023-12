Alcanena reduz impostos em 2024

A Câmara Municipal de Alcanena vai reduzir a taxa de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) em 2024 de 0,395% para 0,385%. A taxa variável de IRS vai fixar-se em 4,8%, uma descida de dois pontos percentuais relativos ao período homólogo. Segundo nota de imprensa da autarquia, a descida do valor de IRS cobrado aos munícipes do concelho “representa uma redução da receita na ordem dos 20 mil euros”. O IMI a aplicar no próximo ano passa a ser de 0,385% para os prédios urbanos, e mantém-se a majoração nos casos de “prédios em ruínas ou devolutos”. O município decidiu manter igualmente a taxa de IMI familiar, atendendo ao número de elementos dependentes do agregado”.

No que diz respeito ao imposto Derrama, o executivo mantém os valores aplicáveis deste ano, de 1,5% para as empresas que apresentam um volume de negócios superior a 150 mil euros, de 0,75% para quem apresenta um volume de negócios acima de 50 mil e até 150 mil euros. As empresas que ficam abaixo de 50 mil euros estão isentas de pagamento. O executivo vai ainda propor à Assembleia Municipal de Alcanena aa aprovação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, fixando em 0,25%.