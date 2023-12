Almeirim investe 50 mil euros em vales para compras no comércio local

A Câmara Municipal de Almeirim, com o apoio da Movalmeirim - Associação Comercial e Empresarial do concelho -, vai investir 50 mil euros em vales para compras no comércio tradicional durante a época natalícia, anunciou a autarquia. Em comunicado, o município salienta que o objectivo da campanha “5 Val€ o Dobro” é apoiar e dinamizar a economia local, sendo que cada ‘voucher’ custa aos consumidores cinco euros e pode ser descontado no comércio local por dez euros.

Este ano vão ser emitidos dez mil vales, podendo cada pessoa adquirir até três na tesouraria da Câmara de Almeirim. Os vales podem ser utilizados até 5 de Janeiro e os comerciantes que desejarem aderir à campanha devem enviar um email para cincovaledobro@almeirim.org.