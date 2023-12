Arrancaram as obras no edifício da Divisão de Urbanismo de Azambuja

Já arrancou a empreitada de reabilitação e refuncionalização dos espaços interiores do edifício da Divisão de Urbanismo e da Unidade de Atendimento ao Público de Azambuja, sito na Rua Engenheiro Moniz da Maia e Travessa da Rainha, anunciou em comunicado a Câmara de Azambuja. A obra, que consiste numa profunda remodelação interior desse histórico imóvel de dois pisos, resulta de um investimento municipal de um milhão e 55 mil euros.

A reformulação do imóvel contempla uma zona de recepção e atendimento, gabinetes para chefias, salas de trabalho para técnicos e apoio administrativo, um espaço de arquivo, instalações sanitárias, uma sala de reuniões e uma copa de apoio. Para além da reabilitação do edifício, “a intervenção tem o objectivo de criar uma organização mais funcional, numa perspectiva de optimização de espaços e de recursos, a pensar nos serviços, funcionários e nos cidadãos a quem se destina toda essa actividade”, lê-se na mesma nota.