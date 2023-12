Concurso público para requalificação da Rua Vale das Fontes em Ourém

O município de Ourém vai dar resposta a uma ambição antiga da União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos, com o lançamento de um concurso público que visa a requalificação da Rua Vale das Fontes. O lançamento do procedimento concursal foi aprovado na reunião de câmara de 4 de Dezembro, com um valor de investimento de quase 215 mil euros e um prazo para a execução dos trabalhos de 75 dias. A Rua Vale das Fontes faz a ligação entre Rio de Couros e Caxarias e os utilizadores há muito reclamavam a pavimentação da via. Neste sentido, o concurso prevê a pavimentação da faixa de rodagem até à localidade de Barreira, onde faz a ligação com a Rua Salvador. Os trabalhos a contratar incluem a melhoria das condições de drenagem pluvial, recorrendo à execução de troços de valetas em betão, limpeza e desobstrução de aquedutos, assim como a implantação e renovação da sinalização horizontal e vertical. A proposta aprovada em reunião de câmara vai ser submetida para apreciação na próxima Assembleia Municipal de Ourém.