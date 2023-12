Constância baixa Derrama e não mexe nos restantes impostos

A Câmara de Constância vai manter, em 2024, os valores dos impostos municipais aplicados em 2023, com excepção da Derrama, cuja taxa baixa de 1,5% para 0,01%, para empresas com volume de negócios igual ou inferior a 150 mil euros. As empresas com volume de negócios superior a 150 mil euros continuam a pagar uma taxa de 1,5%.

A política fiscal do município para 2024 foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo. O IMI mantém-se nos 0,30%, existindo ainda redução em função do número de dependentes que integram o agregado familiar, originando uma poupança de 20 euros por agregado com um filho, 40 euros por agregado com dois filhos e 70 euros por agregado com três ou mais filhos. No que toca à taxa de participação variável no IRS permanece em 5% e a Taxa Municipal de Direitos de Passagem continua nos 0,25%.