Coruche desagrava IMI de famílias com filhos

Câmara de Coruche aderiu ao IMI Familiar. Impostos municipais para 2024 foram aprovados em reunião extraordinária.

A Câmara de Coruche vai reduzir a taxa de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) de 0,33% para 0,32% e vai aderir ao IMI Familiar que vai abranger 1.130 famílias no concelho. As famílias com um dependente vão ter uma redução de 30 euros; com dois dependentes haverá uma redução de 70 euros; e com três ou mais dependentes haverá uma redução de 70 euros. Os prédios devolutos vão ter uma majoração de 30% nos prédios devolutos. A proposta foi aprovada em reunião extraordinária pela maioria socialista, com a abstenção do vereador do PSD e votos contra dos dois vereadores da CDU, que pretendiam que o IMI baixasse para o valor mínimo (0,30%).

As empresas com lucros até 150 mil euros vão estar isentas do pagamento da Derrama enquanto as empresas com lucros superiores a 150 mil euros pagam uma taxa de 1%. O presidente da Câmara de Coruche, o socialista Francisco Oliveira, defende que esta é uma medida de incentivo às pequenas e médias empresas. “Queremos dar um sinal a quem pretende investir no concelho que pode contar com a câmara municipal”, afirmou Francisco Oliveira. Em relação à taxa variável do IRS a taxa mantém-se nos 3%, sendo o máximo de 5%.