Distinguidos os 90 melhores alunos de Vila Franca de Xira

O concelho de Vila Franca de Xira homenageou e distinguiu o percurso de excelência e empenho de 90 estudantes na Gala de Mérito e Excelência Escolar, realizada no Ateneu Artístico Vilafranquense. Os alunos foram distinguidos pelos seus desempenhos académicos e atitudes cívicas exemplares no ano lectivo 2022/2023.

O evento, que já vai na oitava edição, visa incentivar e reconhecer o sucesso escolar, destacando a assiduidade, o esforço, o desempenho académico e a contribuição dos jovens para a comunidade. Este ano, segundo a câmara municipal, houve um aumento significativo nas distinções, crescendo para 90 o número total de prémios entregues, dos quais 79 premiaram a categoria “Mérito” e 11 para “Mérito e Excelência”.

Os prémios de mérito foram concedidos com base nas notas escolares dos alunos, enquanto os de mérito e excelência tiveram em conta não apenas o desempenho académico mas também o comportamento e a atitude cívica dos estudantes em relação à comunidade escolar. Os alunos distinguidos são indicados pelos diferentes agrupamentos de escolas. A cerimónia de entrega dos diplomas contou com a actuação de sete alunos do Conservatório Regional Silva Marques, de Alhandra, que se apresentaram com um Ensemble de Flautas. Além disso uma aluna proferiu um manifesto sobre o Dia Internacional das Cidades Educadoras destacando a importância da educação nas comunidades e os alunos do Curso Profissional de Turismo da Escola Secundária Gago Coutinho, de Alverca, também estiveram presentes.