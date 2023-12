Feira Multissetorial de Amiais de Baixo com apoio municipal de 12.500 euros

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um apoio financeiro de 12.500 euros à Comissão de Festas de Amiais de Baixo.

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um apoio financeiro de 12.500 euros à Comissão de Festas de Amiais de Baixo, relativo à organização da “V Feira Multissetorial de Amiais de Baixo”, que decorreu em Novembro, no pavilhão da Associação de Melhoramentos das Festas de Amiais de Baixo.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, considera que o certame “espelha o trabalho, o dinamismo e o empenho dos seus empresários, numa época de crise, em que conseguem demonstrar que o esforço compensa e é uma mais-valia para o desenvolvimento e afirmação de Amiais de Baixo”.

Citado em nota de imprensa do município, David Lucas, juiz da Comissão de Festas de 2024, agradeceu o apoio e lembra que esta mostra “tem contado desde a primeira edição com o alto patrocínio da Câmara de Santarém, que muito nos orgulha”.

Na edição de 2023 a V Feira Multissetorial de Amiais de Baixo contou com a participação de 50 expositores e uma zona de restauração onde puderam ser degustadas 16 sopas que participaram no “V Festival de Sopas”, entre outras iguarias típicas de Amiais de Baixo.