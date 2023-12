Grupo de Dadores de Sangue de Pernes festeja 27 anos

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes celebra o seu 27º aniversário na sexta-feira, 15 de Dezembro, e comemora a efeméride com um programa de actividades que está a decorrer entre 10 e 17 de Dezembro. No dia 15 há uma recolha de sangue na Casa do Campino, em Santarém, das 15h00 às 19h30, e no dia 17 na Escola D. Manuel I, em Pernes, das 09h00 às 13h00. No sábado, 16 de Dezembro, realiza-se um almoço no Restaurante Adiafa, em Santarém, pelas 12h00, com a sessão comemorativa a acontecer às 13h00, animada pelo grupo musical “Os 8 D´Aldeia”. As inscrições para o almoço devem ser feitas até ao dia anterior ao almoço.