Novas buscas por jovem desaparecido da Ribeira de Santarém sem resultados

Buscas por João Nobre foram requeridas pela Polícia Judiciária que está a investigar o caso. Jovem de 25 anos, residente na Ribeira de Santarém, foi dado como desaparecido há mais de um mês.

As buscas policiais no âmbito do desaparecimento de João Nobre levadas a cabo na segunda-feira, 11 de Dezembro, na Ribeira de Santarém e na zona de São Bento, em Santarém, foram suspensas sem que tenham sido encontrados novos elementos que possam ajudar a identificar o paradeiro do jovem. As buscas foram requeridas pela Polícia Judiciária que está a investigar o caso do desaparecimento reportado às autoridades a 3 de Novembro.

Os trabalhos, que também envolveram a Polícia de Segurança Pública e cinco operacionais dos Sapadores de Santarém apoiados por duas viaturas, iniciaram-se cerca das 08h00 e foram dados por terminados pelas 11h00, confirmou a O MIRANTE o comandante Carlos Grazina. À semelhança da acção anterior na mesma zona, que contou com a participação dos Sapadores a pedido da família e amigos do jovem de 25 anos, também esta se revelou infrutífera.

João Nobre mede cerca de 1,85m, tem cabelo castanho claro e olhos azuis. Terá sido avistado pela última vez no dia seguinte ao seu desaparecimento numa superfície comercial em Santarém, onde consta que foi assaltado. No dia do seu desaparecimento vestia um blusão verde e azul e calças de desporto azuis.