Oito estabelecimentos em Ourém distinguidos com Bandeira Eco-Escolas

Foram oito os estabelecimentos de ensino do concelho de Ourém distinguidos com Bandeira Eco-Escolas. O vereador Rui Vital entregou, na companhia de técnicas da divisão de Ambiente e Sustentabilidade, os galardões ao Jardim-de-Infância Boleiros-Maxieira, à Casa da Criança – Centro de Assistência Social de Fátima, ao Colégio Sagrado Coração de Maria, ao Centro de Estudos de Fátima, ao Colégio de São Miguel, à Escola Básica e Secundária de Ourém, à Escola EB 2,3 Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão e à Escola EB 2,3 de Freixianda.

Para além das bandeiras, o Jardim-de-Infância Boleiros-Maxieira venceu o primeiro prémio relativo à Recolha de REE – Lâmpadas e uma Menção Honrosa relativa a “História Colectiva – Uma gota de água, uma gota de Óleo” (Prio). A Escola Básica e Secundária de Ourém, por sua vez, foi distinguida com um segundo Prémio na Recolha de REE – Pilhas.