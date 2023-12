Ourém vai oferecer prémio do concurso “Este Natal a Montra também é Virtual”

Está a decorrer a quarta edição da campanha de apoio ao comércio local “No Natal compre no comércio local… e ganhe prémios”, iniciativa dinamizada pelo município de Ourém e pela ACISO – Associação Empresarial de Ourém/Fátima -, que pretende apoiar a economia local e as famílias do concelho. A campanha encerra a 6 de Janeiro e constitui um incentivo ao consumo nos estabelecimentos locais durante a época natalícia que vivemos. A campanha integra ainda outra iniciativa denominada “Este Natal a Montra também é Virtual”, concurso que vai premiar a criatividade e dedicação colocada na decoração das montras das lojas aderentes contribuindo para o ambiente festivo que se pretende nas ruas e praças do nosso concelho.

Na última reunião da Câmara de Ourém foi aprovado um apoio municipal no valor de 500 euros, que resultará na oferta de vouchers no valor indicado ao estabelecimento que conquistar o primeiro prémio no concurso “Este Natal a Montra também é Virtual”. De referir que o concurso já está em vigor e o período de votação do público decorre até 5 de Janeiro. Além do público, também um júri participará no processo de distinção dos vencedores numa iniciativa que pretende dinamizar o comércio local e fomentar um maior envolvimento entre os comerciantes e o público oureense.