Presépios de Sal são atracção em Rio Maior

Durante mais de um mês não vai faltar animação na castiça aldeia das Marinhas do Sal, próxima de Rio Maior.

Os Presépios de Sal estão de volta às Marinhas do Sal, em Rio Maior, sendo uma das atracções ao dispor dos visitantes na castiça aldeia durante esta quadra natalícia. Durante cerca de um mês não vai faltar animação no local, que é servido pelo tradicional Comboio do Natal que faz ligação à cidade.

Nas Marinhas do Sal não faltam lojinhas de artigos diversos, cafés e restaurantes com boa gastronomia instalados nas tradicionais casas em madeira que fazem do local um dos destinos mais diferenciados e visitados desta região.