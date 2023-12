Seniores e jovens assinalaram Dia Mundial da Terceira Idade em Santarém

As jornadas desportivas seniores assinalaram o “Dia Mundial da Terceira Idade” em Santarém na tarde de 24 de Novembro no Pavilhão Municipal. Cerca de 150 seniores e acompanhantes de 12 instituições particulares de solidariedade social partilharam momentos de actividade física com jogos como a bola ao cesto e as argolas nos pinos.

Nas classificações gerais a ERPI Santarém, enquadrada na Santa Casa da Misericórdia de Santarém, ficou em primeiro lugar, enquanto o Centro de Dia da Misericórdia de Santarém ficou no segundo e a Viver Santarém em terceiro.

Várias entidades como a APPACDM - Associação de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental, o Centro de Apoio à Família de Abitureiras, o Centro Social de Bem-Estar de Vale de Figueira, para além de alunos do curso de desporto da Escola Secundária de Sá da Bandeira juntaram-se às actividades organizadas pelo Grupo Interinstitucional de Apoio às Pessoas Idosas do Concelho de Santarém, em articulação com a empresa municipal Viver Santarém.