Torres Novas é município familiarmente responsável há 15 anos consecutivos

Município de Torres Novas voltou a ser distinguido pelas boas práticas em matéria de responsabilidade familiar.

O município de Torres Novas foi distinguido, pelo 15º ano consecutivo e desde o início da atribuição do galardão, com a bandeira verde de Autarquia + Familiarmente Responsável, que atesta as melhores práticas em matéria de responsabilidade familiar. As bandeiras atribuídas pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis foram entregues no dia 6 de Dezembro, em Coimbra, aos 108 municípios galardoados este ano.

O galardão de Autarquia + Familiarmente Responsável, explica o município em comunicado, tem por base um levantamento das boas práticas existentes, havendo uma análise de áreas de actuação, nomeadamente o apoio à maternidade e paternidade, às famílias com necessidades especiais, serviços básicos, educação e formação, habitação e urbanismo, transportes, saúde, cultura, desporto, lazer e tempo livre, cooperação, relações institucionais e participação social.

No que diz respeito a apoio às famílias com necessidades especiais em Torres Novas “foi dada continuidade ao trabalho desenvolvido por alguns parceiros sociais no âmbito do apoio domiciliário e foram financiados alguns serviços de pequenas obras, adaptações e pequenos arranjos no domicílio a famílias com fragilidade social”, refere em comunicado o município presidido por Pedro Ferreira, acrescentando que através da Divisão de Acção Social e Saúde é disponibilizada uma estrutura de atendimento e apoio à vítima, o Espaço M, um balcão da inclusão e um gabinete de apoio ao emigrante.

Na área dos equipamentos culturais e desportivos, o município adopta uma política de bilhetes com desconto em função da composição dos agregados familiares e da idade e na área da Saúde foram tomadas medidas com vista à promoção de estilos de vida saudáveis entre famílias, em articulação com as IPSS e escolas do concelho, e para promoção do envelhecimento activo através do Projeto Sénior Ativo e ainda passeios socioculturais seniores.