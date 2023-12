Torres Novas reforça frota municipal com viaturas eléctricas

A Câmara de Torres Novas reforçou a frota municipal com mais três viaturas 100% eléctricas, da marca Renault Zoe E-Tech Equilibre, de cinco lugares, adquiridas ao abrigo do acordo-quadro promovido pela Central Nacional de Compras Municipais. O investimento total foi de 105.755 euros (IVA incluído), a submeter a candidatura para comparticipação financeira.

O objectivo passa pela substituição das viaturas dos serviços por veículos eléctricos, ambientalmente mais favoráveis, visando a redução dos consumos e das emissões poluentes e, consequentemente, a redução dos custos directos e indirectos na sua utilização, dando-se assim continuidade à implementação de medidas que contribuem para a melhoria da qualidade do ar, redução de ruído e descarbonização, através do recurso a uma tração alternativa, 100% eléctrica.