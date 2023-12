Utentes de Castanheira do Ribatejo avançam com abaixo-assinado a pedir médicos

A Comissão de Utentes da Castanheira do Ribatejo anunciou o lançamento de um novo abaixo-assinado a reclamar a colocação de mais médicos no centro de saúde daquela vila do concelho de Vila Franca de Xira. Os utentes alertam para o facto de apenas estar ao serviço um médico do quadro para conseguir atender os mais de seis mil utentes que estão sem qualquer médico de família atribuído.

O movimento entende que são precisos, no mínimo, três novos médicos para dar resposta a um serviço que, dizem, se tem degradado e obrigado os utentes a deslocarem-se para serviços de atendimento de recurso em Benavente e na Póvoa de Santa Iria. De forma provisória, alguns utentes da Castanheira do Ribatejo começaram a ser atendidos no Centro de Saúde de Vila Franca de Xira mas a solução, consideram os utentes, não resolve os problemas.

Esta é mais uma acção de luta da comissão de utentes para chamar a atenção para as carências vividas no centro de saúde da vila. Já antes do Verão a comissão lamentava as dificuldades na marcação de consultas naquela unidade e chegou a fazer uma vigília à porta do centro de saúde reclamando por melhorias que nunca chegaram.