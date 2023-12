Vandalismo no Entroncamento obriga a suspensão de uso de bicicletas urbanas

Projecto de bicicletas urbanas no Entroncamento entrou em vigor a 16 de Outubro. No dia 11 de Dezembro o município decidiu suspender temporariamente o seu uso por má utilização e vandalismo.

A Câmara Municipal do Entroncamento suspendeu temporariamente o uso das bicicletas urbanas no concelho. O sistema BUE (Bicicletas Urbanas do Entroncamento) entrou em vigor dia 16 de Outubro, mas por má utilização e práticas de vandalismo, o município decidiu suspender a sua utilização cerca de dois meses depois. Em comunicado, publicado a 11 de Dezembro, a autarquia informa que têm sido frequentes as acções de vandalismo, com várias bicicletas danificadas e destruídas. Na mesma nota, o município dá conta que vai rever as normas para aplicar medidas de segurança mais apertadas.

Recorde-se que a Câmara Municipal do Entroncamento disponibilizou mais de meia centena de bicicletas de uso comum, sendo metade eléctricas numa tentativa de reduzir a emissão de poluentes, apostar na mobilidade e no uso da rede de ciclovias do concelho. Este não é caso único na região ribatejana. O município de Torres Novas também implementou um sistema de bicicletas partilhadas que pouco tempo depois teve de ser suspenso também por causa de má utilização e vandalismo. No caso de Torres Novas foram disponibilizadas cerca de duas dezenas de Bicicletas Urbanas Torrejanas Eléctricas (BUTE), no dia 30 de Outubro, e a 24 de Novembro metade do equipamento já tinha sido vandalizado, abandonado no meio da vegetação e uma foi mesmo atirada para o rio.