Direito de Resposta do Hospital de Vila Franca de Xira

Direito de Resposta

Na sequência da publicação do artigo sob o título “Foi para o Hospital de VFX com uma fractura e saiu de lá com uma compressa”, do passado dia 23 de Novembro de 2023, com chamada de atenção de primeira página, vem o Serviço de Ortopedia e Traumatologia do HVFX exercer o seu dever de formador em literacia em saúde, dimensão fundamental da nossa convivência e da melhoria de prestação de cuidados. Da análise dos factos ocorridos, salientamos o seguinte:

Não ocorreram nem erros nem negligência nas várias fases de abordagem da situação clínica. O diagnóstico foi efectuado com clareza e o tratamento proposto corresponde a uma das opções aceitáveis existentes para este tipo de lesão. Como descrito, desta vez correctamente, no vosso artigo, entre as formas adequadas de tratamento para este tipo lesão podem incluir-se a aplicação de gesso e a utilização de uma ortótese. Também pode, tal como efectuado neste caso, fazer-se a sindactilização, que consiste numa imobilização funcional procurando unir dois dedos entre si, usando adesivo, protegendo a pele mediante a colocação de uma compressa. Para um esclarecimento mais aprofundado, recomendamos a leitura do artigo “Buddy taping versus splint immobilization for paediatric finger fractures: a randomized controlled trial”, da autoria de Daniel Webber e colegas em 2019. Os autores concluem, neste trabalho com o nível de evidência mais elevado, que a ortótese não é um tratamento superior à sindactilização (conhecida na vossa peça jornalística por “compressa no meio dos dedos envolta em fita adesiva”), sendo portanto este último um tratamento adequado ao tipo de situação de que o utente apresentava.

A data e o dia da semana referidos não são rigorosos, já que os eventos referidos terão ocorrido num outro dia da mesma semana.

Lamentamos o sofrimento do utente, bem como a ansiedade vivida pelos pais e restantes familiares. Estamos neste caso, como em todos os outros, sempre disponíveis para prestar os devidos esclarecimentos ao doente e à família, garantindo os melhores cuidados ao nosso alcance, que são equivalentes às melhores unidades de saúde do nosso país.

Por último, como este caso ilustra, sendo a comunicação e a literacia em saúde dimensões fundamentais da nossa convivência e da melhoria de prestação de cuidados, estamos ao vosso dispor para colaboração regular, através do esclarecimento de temas de saúde musculoesquelética que considerem pertinentes.

Acácio JC Ramos

Conselho de Gestão

do Centro de Responsabilidade

Integrada de Ortopedia do HVFX