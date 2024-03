Maestro Martim Tavares ministra curso breve em Torres Novas

Com o mote “O livro aberto da arte”, o maestro Martim Sousa Tavares vai ministrar um curso breve sobre música e literatura, entre Março e Junho, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas. O curso terá um total de 7,5 horas e os vários módulos vão decorrer nos dias 16 de Março, 20 de Abril, 18 de Maio e 7 de Junho, com os temas “Pintar com sons”, “A forma da música”, “Ouvir o destino” e “Sentir versus pensar”, culminando no dia 8 de Junho com a aula aberta “Breve história da pimenta”.

Martim Sousa Tavares é maestro da Orquestra Sem Fronteiras e da Orquestra do Algarve, director artístico do Festival de Sintra e autor de centenas de momentos de comunicação cultural por todos os meios, da televisão à rádio ou aos ‘podcasts’. As inscrições, que devem ser efectuadas ‘online’, têm descontos para reformados e são gratuitas para estudantes e desempregados.