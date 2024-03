Mais uma experiência internacional para maestro João Raquel

Natural e residente em Benavente o maestro João Raquel foi convidado para dirigir num concerto a Banda Sinfónica Municipal de Lleida, na Catalunha.

O maestro da Banda da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão, João Raquel, vai dirigir a Banda Sinfónica Municipal de Lleida, na Catalunha, Espanha. O maestro foi convidado para dirigir o concerto FESTA! no dia 4 de Março, no Auditório Enrique Granados. O repertório passará por pasodobles, rumbas, boleros, mambos e tangos, recriando o ambiente de dança e alegria característicos das grandes orquestras ligeiras e big bands. A primeira parte será dirigida pelo maestro titular, Amadeu Urrea.

“Para mim é sempre um momento de felicidade poder dirigir orquestras ou bandas com realidades completamente diferentes daquelas que temos no nosso país. Poder levar o nome do meu país, da minha terra e o das colectividades onde trabalho, a terras tão distantes é sempre um enorme orgulho”, afirma o maestro.

João Raquel, que também é maestro da Banda da Sociedade União Musical Alenquerense, já dirigiu este ano a Banda da Universidade de Leão, também em Espanha. Em Junho vai a Itália dirigir um estágio de jovens músicos e, em Novembro, a Orquestra de Câmara Beethoven, em Guadalajara, México.