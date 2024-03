Museu em Salvaterra de Magos começa a ganhar forma

A Câmara de Salvaterra de Magos começou a construir o Museu do Concelho no edifício do Cais da Vala, um dos locais mais emblemáticos da vila, junto ao rio Tejo. O objectivo da autarquia é reunir o espólio e a história do concelho. O desenvolvimento do projecto do espaço museológico foi adjudicado no início do ano passado por 6.400 euros (mais IVA). O edifício alberga o Posto de Turismo de Salvaterra de Magos, o Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo, um auditório e um átrio de exposições.