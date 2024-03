Par da New Star Dance conquista título nacional de dança desportiva

O par Daniel Mihuta e Inês Guerra, do clube New Star Dance de Santarém, sagrou-se campeão nacional na categoria de juniores 1 (iniciados standard) na competição de dança desportiva organizada pela Federação Portuguesa de Dança Desportiva. Na competição que se realizou no pavilhão municipal Torre da Marinha no Seixal, o par do mesmo clube Xavier Pereira e Leonor Madeira foi vice-campeão nacional em juventude open standard e vai representar Portugal nos campeonatos do Mundo e da Europa de 2024.