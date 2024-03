Campera Karting é garantia de adrenalina e diversão para toda a família

Empresa de Fábio Santos e Tiago Teixeira aluga karts para lazer a crianças e adultos e de corrida disponíveis apenas a adultos. Tem uma pista que pode ser alugada por quem tem os seus próprios karts.

O Campera Karting, no centro comercial Campera, no Carregado, tem serviço de aluguer de karts, para lazer e corridas e uma pista de 815 metros que pode ser alugada por quem tem karts.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 10h00 às 20h00 e ao fim-de-semana das 10h00 às 22h00. Os karts de crianças exigem idade mínima de oito anos e altura mínima de 1,30 metros. Nos karts de adultos a idade mínima são os 12 e a altura mínima 1,50 metros.

Fábio Santos, 33 anos, e Tiago Teixeira, de 38, estão à frente do Campera Karting, inaugurado em Outubro de 2022 e aberto desde Julho do mesmo ano. Amigos de longa-data, conheceram-se nas corridas de karting onde ambos competiram.

Os maiores desafios do negócio, dizem, são manter o nível elevado tanto nas competições como no lazer, pois tentam expandir a modalidade a nível nacional. Querem continuar a evoluir no mundo do karting e pretendem fazer modificações na pista, inserir sinais luminosos, adquirir uma terceira frota de karts e até mesmo uma loja para venda de material de competição.