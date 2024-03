Telma Jamila é fundadora, directora e professora do Dance4You - Academia de Dança & Eventos, em Castanheira do Ribatejo. fotoDR

Dance4You em Castanheira do Ribatejo é um espaço de dança e eventos

No sábado, 2 de Março, há festa de kizomba, salsa e bachata no espaço da Academia, em Castanheira do Ribatejo, no Business Park Tejo XXI, Estrada Nacional 1, quilómetro 29.