Abrantes vai instalar videovigilância para tornar cidade mais segura

Aumentar o sentimento de segurança na população é um dos motivos que levou o município de Abrantes a avançar com o procedimento para a implementação de videovigilância na cidade. Processo está a ser desenvolvido em articulação com a PSP.

Alguns pontos estratégicos da cidade de Abrantes, nomeadamente os isolados e onde há registo de maior criminalidade, vão passar a contar com um sistema de videovigilância para aumentar a segurança de pessoas e bens e a própria organização das forças de segurança que operam naquele território. O procedimento para a instalação dos aparelhos foi iniciado há mais de um ano e deu agora mais um passo com a aprovação em reunião pública do executivo da minuta do protocolo entre o município e a Polícia de Segurança Pública (PSP).

“Há mais de um ano que tentamos fazer a implementação das câmaras de videovigilância no centro histórico para depois avaliar, analisar e poder expandir. Se as forças de segurança entenderem iremos continuar a instalar em pontos críticos”, afirmou o presidente do município, Manuel Valamatos, acrescentando que este sistema “valoriza o aspecto da segurança do cidadão e o trabalho da própria organização das forças de segurança”.

O autarca socialista quis também vincar que este é um processo que tem vindo a ser desenvolvido em estreita articulação com a comandante da PSP, tal como já acontecia com o anterior comandante, e que não decorre de nenhuma situação circunstancial. Na região Santarém é uma das cidades onde este sistema vai funcionar, neste caso no centro histórico da cidade e na zona da estação ferroviária, na Ribeira de Santarém. Noutros concelhos, como Tomar, foram já firmados protocolos para a sua implementação e, mais recentemente, em Torres Novas o município fez saber que também já iniciou o processo.