Agrupamento de escolas de Alhandra abre laboratório

O Agrupamento de Escolas de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz criou um núcleo de ciência infanto juvenil e abriu um novo laboratório que vai estar ao serviço dos alunos. No núcleo de ciência colaboram 18 alunas do 8º e 9º anos de escolaridade que apresentam trabalhos e divulgam a ciência nos jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo. O município de Vila Franca de Xira anunciou a assinatura de um protocolo de parceria, sobretudo logístico, com o agrupamento de escolas visando apoiar o Clube Ciência Viva daquele estabelecimento de ensino.