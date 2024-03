Aumentaram as dádivas de sangue no Médio Tejo mas os jovens contribuem pouco

Foram registados 4.347 dadores nas três unidades hospitalares do Médio Tejo durante o ano de 2023, com um aumento de 708 novos dadores de sangue.

Quase dois mil doentes internados nos hospitais da ULS Médio Tejo beneficiaram de mais de três mil transfusões de sangue, a partir das seis mil dádivas benévolas de sangue que foram colhidas no Serviço de Imuno-Hemoterapia dessa unidade de saúde. Foram registados 4.347 dadores nas três unidades hospitalares do Médio Tejo - Abrantes, Tomar e Torres Novas - durante o ano de 2023, com um aumento de 708 novos dadores de sangue, sendo que 656 fizeram-no pela primeira vez.

A Unidade Hospitalar de Torres Novas foi onde se registaram mais dadores de sangue (1878), sendo que a faixa-etária mais solidária é entre os 45 e 65 anos, que totaliza 1.846 dadores no ano passado, seguindo-se a faixa etária dos 25 aos 44 anos com 1.547 dadores. Os jovens são quem menos adere, apesar do aumento de 30% face ao ano anterior, tendo recebido 449 dadores entre os 18 e 25 anos. Em Abrantes e Tomar registaram-se apenas 83 e 126 dadores entre os 18 e os 24 anos, mesmo com dois pólos universitários. A Urgência Médico-Cirúrgica de Abrantes foi o sector que recebeu mais componentes sanguíneos (935), seguindo-se a Unidade de Observação Cirúrgica da ULS Médio Tejo e a Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes.

A ULS Médio Tejo alerta para a importância de doar sangue, um acto que demora menos de 20 minutos e pode ajudar a salvar até três pessoas. Para ser dador basta ter entre 18 e 65 anos, ser saudável e ter um peso igual ou superior a 50 quilos, sendo que para uma primeira dádiva o limite de idade é aos 60 anos. Os homens podem doar sangue de três em três meses, enquanto as mulheres podem doar de quatro em quatro meses. O Serviço de Sangue da Unidade Hospitalar de Tomar da ULS Médio Tejo vai receber dadores no próximo sábado, 24 de Fevereiro, entre as 09h00 e as 14h00.