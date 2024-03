Autarcas da Lezíria aprovam empresa intermunicipal de transportes

Os 11 presidentes de câmaras da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) aprovaram no dia 22 de Fevereiro, por unanimidade, a criação de uma empresa intermunicipal de transportes públicos de passageiros para operar no seu território. A decisão foi tomada em reunião extraordinária do conselho intermunicipal, depois do processo ter sido submetido à apreciação da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), que deu parecer positivo. A proposta será aidna colocada à votação pelos executivos camarários e assembleias municipais dos 11 concelhos da Lezíria do Tejo.

A empresa a criar terá capitais exclusivamente públicos e deverá entrar em funcionamento, segundo o presidente da CIMLT e da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, em 2025. Esta decisão implica a cessação dos contratos com as duas operadoras que há muitos anos prestam esse serviço no território da Lezíria do Tejo - a Rodoviária do Tejo e a Ribatejana. Mas essas empresas poderão continuar a prestar o serviço de transportes públicos rodoviários no período transitório até à nova empresa intermunicipal estar em condições de funcionar.

Esta não foi a primeira opção mas sim a possível. Inicialmente, em Março de 2020, a CIMT lançou um concurso público internacional para concessão desse serviço, que acabou por ficar deserto. “Depois estudámos várias possibilidades e chegámos à conclusão que o melhor seria ter um operador interno e criar a empresa; ou então adquirir as duas empresas que já existem, mas não chegámos a acordo”, disse em Novembro último, a O MIRANTE, o secretário executivo da CIMLT, António Torres. O concurso público internacional lançado pela CIMLT para exploração do serviço público de transporte de passageiros na região tinha um valor de 80 milhões de euros, para um período de cinco anos. O concurso abrangia todos os serviços de transporte rodoviário de âmbito municipal, intermunicipal e inter-regional que a comunidade intermunicipal tutela. O caderno de encargos previa o fornecimento anual de, aproximadamente, 5,5 milhões de quilómetros em regime misto de concessão e prestação de serviços.