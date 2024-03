Câmara de Santarém só tem um pedreiro e um calceteiro para todo o concelho

Município de Santarém abriu novo concurso para tentar recrutar pessoal para sectores onde falta pessoal qualificado.

A Câmara de Santarém tem nos seus quadros apenas um pedreiro e um calceteiro para todo o concelho e autarquia vai fazer mais uma tentativa para recrutar profissionais para essas áreas tendo sido aprovada na última reunião do executivo a abertura de concurso para preenchimento de vagas de assistentes operacionais. “Não conseguimos que haja concorrentes aos nossos concursos. Em 2022 lançámos um concurso para calceteiros e pedreiros e ficou deserto”, lamentou o vereador Nuno Russo (PS), referindo que os poucos profissionais que existem nessas artes são bons e ganham muito dinheiro no mercado privado. O autarca disse que também é difícil contratar coveiros.

Nuno Russo assume que a actual escassez de recursos humanos nesses sectores reflecte-se na capacidade de resposta do município pedindo alguma compreensão aos cidadãos quando a autarquia demora mais tempo a acudir a reparações no espaço público, nomeadamente em passeios e calçadas. Não tem sido possível dar uma resposta atempada, reconheceu o autarca, esperando que o novo concurso possa ter interessados.

Os mesmos votos formulou o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), tendo informado que na maior parte dos concursos abertos pelo município para recrutamento de pessoal em diversas áreas não tem havido muitos interessados, com excepção dos que são para auxiliar de acção educativa.