Tasquinhas de Rio Maior são um hino ao voluntariado e aos sabores típicos da região

Certame organizado pelo município de Rio Maior regressa ao pavilhão multiusos da cidade entre 1 e 10 de Março e espera receber 100 mil visitantes nos dez dias.

A edição 2024 das Tasquinhas de Rio Maior abre portas no dia 1 de Março, estimando o município que cerca de cem mil visitantes passem pelo certame que decorrerá no Pavilhão Multiusos até 10 de Março. “Dez dias para dar a conhecer os saberes e sabores da culinária regional” é a proposta da Câmara de Rio Maior, estimando atrair nesta edição da Feira das Tasquinhas “cerca de 100 mil visitantes” ao Pavilhão Multiusos do concelho.

Durante a feira, 16 tasquinhas típicas, “decoradas de forma rústica e alusiva à história de cada freguesia e representativas do movimento associativo do concelho, são geridas por quase um milhar de voluntários”, explica a Câmara de Rio Maior em comunicado. Ao longo do certame, os voluntários assumem “os papéis de cozinheiros, ajudantes de cozinha e empregados de mesa e balcão, apresentando cada um os pratos mais apetecidos da sua terra”, lê-se na nota.

Entre as ementas ao dispor dos visitantes contam-se desde ensopado de borrego a cabrito serrano, passando pelas enguias fritas ou em ensopado, chanfana, dobrada com feijão branco, favas, polvo ou bacalhau assado ou em tiborna, acompanhado com magusto, migas ou batata a murro.

Para além das tasquinhas, que ocupam todo o piso térreo do Pavilhão Multiusos de Rio Maior, o visitante poderá ainda provar a doçaria e os licores tradicionais da região, “que desde o ano passado se apresentam numa renovada e aumentada tenda exterior, recebendo igualmente a exposição de artesanato e de actividades económicas, contando este ano com cerca de 120 expositores”, é ainda referido pela autarquia.

A animação do certame será garantida pelas tradicionais ‘bandinhas’, grupos que percorrem o pavilhão animando os visitantes com música tradicional e, nesta edição, a nave do Piso 1 voltará a estar reservada para o espaço Tasquinhas Fun Park, uma área de diversão com um conjunto de divertimentos para todas as idades.

Em paralelo, irão decorrer actividades como o Torneio de Golfe Tasquinhas e do Torneio de Padel Tasquinhas. As Tasquinhas de Rio Maior são um evento declarado pelo Turismo de Portugal como “de Interesse para o Turismo Nacional”. O certame estará aberto ao público de segunda a quinta-feira entre as 19h00 e as 01h00, nos sábados das 10h00 à 01h00 e nos domingos das 12h00 à 00h00.