Turismo Centro Portugal na BTL para divulgar o melhor da região

O Turismo Centro de Portugal vai estar presente na 34.ª edição da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que acontece de 28 de Fevereiro a 3 de Março, na FIL. A entidade que estrutura e promove o turismo na região centro do país diz, em comunicado, que irá proporcionar aos visitantes uma experiência envolvente e inovadora, no espaço de 810 metros quadrados que ocupará no Pavilhão 1.

No espaço vão estar reunidas as principais marcas regionais, produtos turísticos e entidades públicas e privadas do Centro. Este ano é dado um destaque especial a três módulos de activação: o módulo KIDS Route BTL 2024 | KIDS no Centro, que terá actividades para as crianças e suas famílias; o módulo Caminhos da Fé no Centro de Portugal; e um módulo dedicado ao Turismo Industrial, que contará com um balcão específico de informação alusiva aos parceiros aderentes à Rede Nacional do Turismo Industrial.

Neste último módulo, os visitantes podem aceder à primeira edição de um roteiro alusivo à temática e jogar o jogo “Vem descobrir o Turismo Industrial no Centro de Portugal” numa parede interactiva, que dá a ganhar dezenas de prémios. E podem ver uma instalação cerâmica comemorativa dos 200 anos da Vista Alegre.

Raul Almeida, presidente da Turismo Centro de Portugal refere que: “uma visita ao stand do Turismo Centro de Portugal na BTL será mais do que uma experiência turística; será uma imersão no melhor do Centro de Portugal”. Os dois primeiros dias da BTL são dedicados aos profissionais, entre as 10h00 e as 19h00. No terceiro dia o público em geral junta-se a partir das 17h00 e até às 23h00. Nos dois últimos dias, o evento está aberto a todos, das 12h00 às 23h00 (encerrando às 20h00 no domingo). O bilhete diário para o público pode ser comprado online e custa 8 Euros.