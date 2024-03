Vila Franca de Xira quer ligação entre as salinas de Alverca e o vizinho IC2

Agora que Vila Franca de Xira é dona de uma parcela de terreno com 40 hectares nas antigas salinas de Alverca, que se unem à vizinha União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, a ambição é criar um corredor rodoviário que permita um acesso mais rápido dos condutores entre o centro de Alverca e o Itinerário Complementar 2 (IC2) que segue para Lisboa.

A execução de uma ligação do IC2 como variante à congestionada Estrada Nacional 10 é há muito uma ambição do município e consta do seu plano estratégico municipal na área das acessibilidades mas tem demorado a ver a luz do dia, muito por culpa da falta da posse dos terrenos que eram necessários para a operação. “Quando comprámos os terrenos das salinas de Alverca foi já a prever essa construção. Estamos a trabalhar na possibilidade de criar uma nova via, paralela e a nascente da linha de comboio, que ligue Alverca à Póvoa de Santa Iria e ao IC2”, explica Fernando Paulo Ferreira, presidente da Câmara de Vila Franca de Xira.

O autarca entende que essa é a única forma de descongestionar a EN10, recentemente convertida em avenida urbana e há muito um problema de circulação. “Estamos a trabalhar com a Câmara de Loures para concluir o projecto”, garante o edil, que respondia ao assunto em assembleia municipal depois de ter sido questionado por Jorge Carvalho, líder da bancada da CDU, sobre o assunto. “O prolongamento do IC2 foi prometido há 15 anos mas nunca se fez. É uma obra essencial para dar alternativas aos condutores”, criticou o eleito comunista.

No plano estratégico do concelho de VFX, além da execução da ligação do IC2 a uma futura variante da EN10 também consta o prolongamento do IC2, “desde o nó de Santa Iria (Loures) até ao nó de Alverca, garantindo um incremento significativo na acessibilidade rodoviária Lisboa”, lê-se no documento. A compra dos terrenos das salinas de Alverca, que o município quer converter quase na totalidade em reserva natural, custou 200 mil euros aos cofres públicos.