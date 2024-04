João Massano desenhou mural em rua de Benavente

Murais pintados por artistas assinalam “Liberdade” em Benavente

Gonçalo Mar, Joana Pitanga e João Massano foram convidados pela Câmara de Benavente para retratarem a Liberdade no espaço escolar e espaço público. Obras perpetuam os 50 anos do 25 de Abril no concelho.

Joana Pitanga desenhou a Dona Liberdade na Escola Duarte Lopes em Benavente