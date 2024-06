Alunos e professores de Alcanede organizam uma das feiras medievais mais especiais da região

A festa mais aguardada da vila de Alcanede, no concelho de Santarém, é a Feira Medieval que todos os anos junta a comunidade para um desfile real do Castelo ao centro histórico. Helena Vieira, directora do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, acredita que o evento tem a missão de dar a conhecer as tradições passadas e fazer com que alunos e comunidade as valorizem em prol de um presente e futuro melhores. A directora afirma que, apesar da realização da feira ser “muito entusiasmante”, por ser organizada pela comunidade escolar ao longo do ano, com o envolvimento dos pais, avós e familiares dos alunos, dá trabalho e preocupações, mas o resultado final “é muito gratificante”, sublinha a O MIRANTE na inauguração do certame.

A iniciativa contou com dança medieval, espectáculos de fogo, dramatizações dos pedintes e leprosos, representações das classes sociais, recriação do bodo mencionado no Foral de Alcanede, um mercadinho de rua, entre outras animações. A Feira Medieval de Alcanede, que para Helena Vieira vai depender sempre do entusiasmo da comunidade, contou ainda com bancas de alimentos e mercadorias variadas, produtos artesanais e trabalhos manuais.