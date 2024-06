Encontro Internacional de Piano de Sardoal volta a receber alto patrocínio do Presidente da República

O nono Encontro Internacional de Piano de Sardoal, que decorre entre 21 e 30 de Junho, recebeu, à semelhança da última edição, o alto patrocínio o Presidente da República. “Ao conceder o seu alto patrocínio a um evento, o Presidente da República tem como objectivo promover, incentivar e mobilizar o país e os cidadãos para os desafios e as oportunidades que se colocam a Portugal. O alto patrocínio constitui uma chancela e um contributo do Presidente da República para a concretização de ideias que tenham em vista o desenvolvimento do país”, pode ler-se na nota que justifica a atribuição desta distinção.

A nona edição do Encontro Internacional de Piano de Sardoal conta com o apoio institucional de outras entidades, como o Turismo do Centro, a Cinemateca, a RTP 2 e a Antena 2. A iniciativa é financiada pela Direcção Geral das Artes, ao abrigo do Apoio à Programação RTCP. O evento é uma coprodução do município de Sardoal e da Academia Internacional de Música Aquilles Delle Vigne.