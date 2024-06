Festival Internacional de Cinema de Santarém encerrou com entrega de prémios

O prémio de melhor filme da 17ª edição do Festival Internacional de Cinema de Santarém foi atribuído à obra “Rejeito”, com direcção e fotografia de Pedro de Filippis. O prémio de melhor filme regional foi atribuído ao documentário “Em Ano de Safra”, da realizadora Sofia Bairrão. O melhor filme nacional foi “Death of a Mountain”, com Nuno Escudeiro na montagem, na fotografia e no argumento. Já o prémio de melhor curta-metragem foi atribuído a “Because we can”. Foi também atribuída uma menção honrosa a “Strata Incognita” com Romea Muryn, Francisco Lobo, Amaia Sanchéz-Velasco e Jorge Valiente Oriol na direcção.

A sessão de encerramento da 17ª edição do Festival Internacional de Cinema de Santarém decorreu no dia 19 de Maio e contou com a cerimónia de entrega de prémios no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém.